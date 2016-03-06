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بيكيه: كل هذا سيصبح بلا معنى لو لم نتوج بالألقاب في النهاية

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بيكيه: كل هذا سيصبح بلا معنى لو لم نتوج بالألقاب في النهاية بيكيه: كل هذا سيصبح بلا معنى لو لم نتوج بالألقاب في النهاية

(إفي): قال مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه يوم الأحد عقب الفوز على إيبار برباعية نظيفة في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني واستمرار الأداء الاستثنائي للفريق إن "كل هذا سيصبح بلا معنى"، لو لم يتوج الفريق في نهاية الموسم بالألقاب.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية عقب المباراة "الأمور تسير معنا على أفضل وجه بفضل المدرب وقراراته. لا تزال هنالك مباريات متبقية. لم نفز بالدوري بعد. لا تزال هناك 10 مباريات وعلينا الانتظار ورؤية ما الذي سيفعله المنافسون".

وتابع اللاعب "سنحاول الفوز بكل المباريات المتبقية للفوز باللقب في أقرب وقت. كل هذا سيصبح بلا معنى لو لم نتوج بالألقاب في نهاية الموسم".

ويتصدر برشلونة الليجا حاليا بـ72 نقطة بفارق 11 نقطة عن أتليتكو أقرب منافسيه الذي سيلعب الليلة مع فالنسيا، هذا بخلاف تأهله لنهائي كأس الملك وتواجده ثمن نهائي دوري الأبطال.

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