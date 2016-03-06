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مهاجم المقاولون يكشف ' دوره الدفاعي ' أمام الزمالك

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مهاجم المقاولون يكشف ' دوره الدفاعي ' أمام الزمالك مهاجم المقاولون يكشف ' دوره الدفاعي ' أمام الزمالك

كشف أحمد علي مهاجم نادي المقاولون العرب عن دوره الدفاعي في مواجهة الزمالك والتي انتهت بهزيمة الفريق.

الزمالك فاز على المقاولون العرب بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الـ21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وشارك أحمد علي في الشوط الأول من المباراة قبل أن يخرج بين الشوطين متأثرا بالإصابة.

وقال أحمد علي عن إصابته: "في التدخل مع الشناوي تعرضت لإصابة في الركبة".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "كان لدي أدوار دفاعية في المباراة".

وأوضح "الضغط الدائم على ثنائي الوسط طارق حامد ومعروف يوسف. وهو ما فعلته حتى يقل تمريرات الثنائي لخط هجوم الزمالك".

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