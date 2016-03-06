مدرب منتخب مصر: ما أثير عن أيمن حفني ليس له أساس من الصحة

نفى أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر ما أثير عن حديث هيكتور كوبر المدير الفني للفريق حول أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك بشكل غير جيد.

وخرجت تقارير صحفية تشير إلى أن كوبر صرح بأن أيمن حفني لا يصلح للعب لمنتخب مصر.

وتحدث نبيه عن الأمر في تصريحات لقناة الحياة عقب حضوره لمباراة الزمالك والمقاولون العرب التي لعب حفني فيها لمدة 76 دقيقة.

وقال نبيه حول اللاعب البالغ من العمر 30 عاما: "الأمر كله ليس له أساس من الصحة".

وأضاف "من غير المعقول أن يخرج مدرب ليذم لاعبا بهذا الشكل".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 مرتين أواخر شهر مارس الجاري.