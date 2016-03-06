أخبار عاجلة

8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب منتخب مصر: ما أثير عن أيمن حفني ليس له أساس من الصحة

Google+ Print
مدرب منتخب مصر: ما أثير عن أيمن حفني ليس له أساس من الصحة مدرب منتخب مصر: ما أثير عن أيمن حفني ليس له أساس من الصحة

نفى أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب ما أثير عن حديث هيكتور كوبر المدير الفني للفريق حول أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك بشكل غير جيد.

وخرجت تقارير صحفية تشير إلى أن كوبر صرح بأن أيمن حفني لا يصلح للعب لمنتخب مصر.

وتحدث نبيه عن الأمر في تصريحات لقناة الحياة عقب حضوره لمباراة الزمالك والمقاولون العرب التي لعب حفني فيها لمدة 76 دقيقة.

وقال نبيه حول اللاعب البالغ من العمر 30 عاما: "الأمر كله ليس له أساس من الصحة".

وأضاف "من غير المعقول أن يخرج مدرب ليذم لاعبا بهذا الشكل".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 مرتين أواخر شهر مارس الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر