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ضبط بوردات اتصالات تسخدم في أعمال التجسس بطردين في مطار القاهرة

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ضبط بوردات اتصالات تسخدم في أعمال التجسس بطردين في مطار القاهرة ضبط بوردات اتصالات تسخدم في أعمال التجسس بطردين في مطار القاهرة

 

إحدى اللوحات المضبوطة

ضبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب بوردات اتصالات محظور دخولها البلاد لاستخدامها في اعمال تجسس ، داخل شواحن كهربائية كانت داخل طردين قادمين من الصين عبر فرنسا ، وقامت الجمارك باتخاذ الاجراءات القانونية وحجز المضبوطات .

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء قيام الوردية الرابعة بجمرك البريد المصري برئاسة محمد رجب بأعمال الفحص علي الطرود، اشتبه كل من حمدان عبد العزيز ومحمود عبد الجواد مامورا الجمرك في طرد شخصي قادم علي الطائرة الفرنسية بوزن ٦ كيلو جرام ، يحتوي علي 25 شاحنا ، أمر عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد بفتحها ، تبين وجود لوحات اتصالات بعدد 2 لوحة بكل منها 50 لوحة محظور دخولها للبلاد .

وأضافت المصادر أنه عثر علي الطرد الثاني بوزن كيلو جرام به  شاحنين ووصلات ، وبفتحه عثر على لوحتين بكل منها 4 لوحات اتصالات.

أمر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات بحجز الطردين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبهما لأن اللوحات محظور دخولها للبلاد.

 

 

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