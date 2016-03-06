وزير الإسكان يبدأ لقاءاته مع عدد من الشركات الصينية فور وصوله بكين

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءات مع عدد من الشركات الصينية فور وصوله للصين فى زيارة تستغرق أكثر من أسبوع.

ومن المقرر أن يلتقى غدا الدكتور مصطفى مدبولى، مسئولى شركة "CSCEC"، لعرض تصميمات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والاتفاق على الموعد النهائى للبدء فى تنفيذ المشروع بالكامل ابتداء بالحى السكنى والذى من المقر أن يبدأ تنفيذه نهاية الشهر الجارى والذى سيضم 30 ألف وحدة سكنية.

ومن المقرر أن يزور الدكتور مصطفى مدبولى، عددا من مقار الوزارات، وعددا من المبانى مثل مبنى التلفزيون الصينى المركزى، ومبنى "Galaxy Soho"، والمنطقة التجارية، التى قامت الشركة ببنائها، كما يلتقى فريق الشركة المعنى بوضع التصميمات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيقوم الفريق بعرض توضيحى حول المشروع.

كما أنه من المقرر أيضاً لقاء الوزير مع رئيس بنك "Exim Bank"، ورئيس بنك "ICBC"، للتباحث حول الشروط التمويلية للمشروعات الصينية فى مصر فى مجال الإسكان، وأيضاً لقاء الوزير مع رئيس "Sinosure"، ولقاء مع شركة "CREC" للتباحث حول مشروع المدينة الرياضية فى مصر، كما يقوم الوزير بلقاء رئيس شركة "Ge Zhou Ba" للتباحث بشأن مشروعى الصرف الصحى فى القرى المصرية، والمونوريل، وسيقوم الوزير بجولة فى مقر الشركة.

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