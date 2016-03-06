اتحاد"المصريين بالخارج" بالسعودية يقرر تأسيس شركة بـ100مليون دولار لدعم مصر

قرر الاتحاد العام للمصريين فى الخارج فرع المملكة العربية السعودية ، تأسيس شركة مساهمة خاصة بالمصريين العاملين بالخارج برأسمال مائة مليون دولار، دعما للاقتصاد المصرى تخصص لإنشاء جامعة خاصة ومدينة طلبة ومدارس لغات بمحافظة أسيوط.

وصرح عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمى بأنه خلال الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الاتحاد بالمدينة المنوره أمس، برئاسة الدكتور سعيد يحيى رئيس الاتحاد العام فرع المملكة العربية السعودية، قرر الاتحاد تشكيل لجنة تأسيسية برئاسة الدكتور سعيد يحيى رئيس الاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة، مشيرا إلى أن الشركة سوف تطرح أسهما للاكتتاب العام للمصريين العاملين بالخارج بالاتفاق مع أحد البنوك المصرية.

وقال د. سعيد يحيى: إن الهدف من تأسيس الشركة أولا دعم الاقتصاد المصرى من جانب أبناء مصر العاملين فى الخارج فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى، فضلا عن دعم أبناء مصر فى الخارج لمحافظات الصعيد، وذلك من خلال تنفيذ بعض المشاريع التعليمية التى تنهض بالتعليم باعتباره قاطرة الأمم بالإضافة إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة يعمل بها أشهر الأطباء المصريين العاملين بالخارج مساندة منهم لأبناء محافظات الصعيد.

وأوضح رئيس الاتحاد أن الاتحاد أجرى اتصالات مكثفة مع وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى خلال الفترة الأخيرة لتخصيص قطعة أرض بمحافظة أسيوط، تخصص لإقامة هذا الصرح التعليمى والطبى الكبير خاصة فى ضوء عدم وجود جامعات خاصة فى محافظات جنوب مصر، لافتا إلى أن وزير الإسكان وافق على تخصيص الأرض بشكل مبدئى لحين إتمام الدراسات الخاصة لاستكمال إجراءات التخصيص.

وأعرب الاتحاد العام فرع المملكة عن تقديره لسرعة استجابة وزير الإسكان تشجيعا للاتحاد على القيام بتنفيذ بعض المشروعات التى تخدم الاقتصاد المصرى.

كان مجلس إدارة الاتحاد فرع المملكة قد ناقش عددا من الموضوعات الأخرى خلال الاجتماع كان من بينها تشجيع المصريين بالخارج على التجاوب مع مبادرة الرئيس السيسى صبح على مصر وشهادة بلادى الدولارية التى أعلنتها وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، باعتبار الشهادة وعاء ادخاريا غير مسبوق على مستوى العالم، كما دعا الاتحاد العام المصريين بالخارج المساهمة فى مشروع الشركة المساهمة لتنمية محافظات الصعيد ودعم اقتصاد بلادهم.

شارك فى اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد بالمدينة المنورة كل من الأعضاء محمد أبو العيش، عادل حنفى، عبد الوهاب توفيق، محمد الرزاز، عادل عبد الحى، خالد عتمان، أحمد حسن، احمد زكى، عماد أبو طالب، د مراد مبروك، صبحى فايد.

الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج تدعو لطرح المشروعات الصغيرة للاكتتاب