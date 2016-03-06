الإخوان نفقد توازنها وتهاجم الداخلية بعد كشف تورطهم فى اغتيال النائب العام

حرض محمد منتصر، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، أنصار الجماعة على التصعيد ، زاعما أن الجماعة لا تريد المصالحة، وقال "منتصر" فى بيان للجماعة منذ قليل :" لا للمصالحة".

وشنت الجماعة فى بيانها هجوماً حاداً على الحكومة المصرية، وعلى رأسهم وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وذلك بعدما كشف الوزير عن تورط الجماعة وحركة حماس فى اغتيال الشهيد هشام بركات.

كان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، كشف فى مؤتمر صحفى عالمى، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الاغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها.

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