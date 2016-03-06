مرور الجيزة تضبط 153 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال شهر فبراير الماضى

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها المرورية، بناء على تعليمات اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير لأمن الجيزة بهدف رصد كل المخالفات المرورية أعلى الطرق.

وأسفرت الحملات المرورية التى شنتها الإدارة خلال شهر فبراير الماضى من ضبط 153785 مخالفة مرورية متنوعة منها 10 مخالفات سير عكس الاتجاه و120 مخالفة سرفيس و450 صلاحيات فنية و70 تصالحا فوريا و68 مخالفة أدخنة كثيفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات.

من جانبه أكد العقيد أيمن عبد القادر مدير العلاقات العامة بالمرور، أن هناك تكثيفًا للحملات المرورية المنتشرة أعلى محاور وميادين المحافظة للعمل على رصد المخالفات المرورية.

وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة لـ"اليوم السابع" أن هناك متابعة لحركة السيارات عن طريق كاميرات المراقبة وانتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق لمراقبة الحركة المرورية مع إزالة أى سيارات متروكة بالطرق بواسطة أوناش المرور.

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