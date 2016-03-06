الصحة السعودية: حالتين وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا

>أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة حالتين وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت الوزارة ، فى بيان اليوم الأحد، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا (حالة أولية مخالط للإبل) بالرياض، وتوفيت حالتان بنجران وبريدة ، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس إلى 1314 إصابة إضافة إلى 4 حالات بدون أعراض، والوفيات إلى 559 حالة وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 745 حالة بينما لا تزال 14 حالة تحت العلاج.

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