أمريكا تبنى قاعدتين جويتين فى شمال سوريا

>ذكرت موقع الكترونى كردى اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة انتهت تقريبا من بناء قاعدة جوية فى شمال سوريا الواقع تحت السيطرة الكردية وأنها بدأت بناء قاعدة ثانية للأغراض العسكرية والمدنية.

وقال موقع باسنيوز الذى يبث أخباره من إربيل نقلا عن مصدر عسكرى فى تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعوم من الأكراد قوله إن أغلب العمل على مد مدرج فى بلدة الرميلان بمحافظة الحسكة أنجز بينما يجرى العمل لبناء قاعدة جوية أخرى فى جنوب شرق كوبانى الواقعة على الحدود السورية التركية.

وقال المصدر الذى يعمل بالتحالف المدعوم من الولايات المتحدة ويضم جماعات عربية مسلحة فى تصريح للموقع الإخبارى إن عشرات من الخبراء والفنيين الأمريكيين شاركوا فى المشروع.

كان مسؤولون سوريون أكراد قالوا فى الآونة الأخيرة إن طائرات هليكوبتر أمريكية تستخدم قاعدة الرميلان الجوية لأغراض لوجستية وفى النقل.

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