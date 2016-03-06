الرئيس العراقى يطالب السلطات الأمنية بضبط مرتكبى تفجير الحلة الإرهابى

>طالب الرئيس العراقى فؤاد معصوم السلطات الأمنية إلى بذل قصارى جهدها للقبض بشكل عاجل على مرتكبى جريمة التفجير الإرهابى الذى استهدف اليوم الأحد، نقطة تفتيش بمدخل مدينة الحلة فى محافظة بابل جنوبى العراق، والتى راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء.

وأدان معصوم- فى بيان لرئاسة الجمهورية مساء اليوم- الحادث الإرهابى ، وقال انه يؤكد مجددا الطبيعة الإجرامية لمنفذيه وافتقارهم لأبسط القيم الإنسانية والأخلاقية،كما يثبت عداءهم الأعمى للعراق وشعبه باستهدافهم المواطنين المدنيين العزل.. معربا عن تعازيه ومواساته لذوى الشهداء والجرحى فى هذه الجريمة النكراء.

وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يان كوبيش عن أسفه العميق وإدانته للتفجير الإرهابى بمدخل مدينة الحلّة والذى تسبب فى وقوع عشرات الضحايا بينهم نساء وأطفال.. وقال "مرة أخرى يضرب الإرهابيون بوحشية لا توصف، مخلفين وراءهم الموت والدمار، بهذه الفظاعة الأخيرة نفذّها مفجر انتحارى كان يقود سيارة محملة بالمتفجرات استهدفت حاجزاً مزدحماً قرب الحلة فيما كانت السيارات مصطفة لإجراء التفتيش الأمني، وكان من الواضح أن القصد من التفجير هو حصد أكبر عدد من الأرواح فى صفوف المدنيين".

وأضاف: أن الهجوم المروّع يضاف إلى سجل الإرهابيين الطويل فى الوحشية التى ندينها وجميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم ونرفضها رفضاً قاطعاً.. وناشد العراقيين عدم الوقوع فى فخ الإرهابيين الذين يسعون إلى النيل من وحدة العراق وإشعال الفتنة الطائفية.

ودعا كوبيش حكومة العراق إلى ضمان تقديم مرتكبى هذه الجرائم والذين خلفهم إلى العدالة على وجه السرعة،وأضاف: انه "عاجلاً أم آجلاً سوف تقتص العدالة من الإرهابيين الذين يرتكبون جرائم بحق المدنيين وجرائم ضد الإنسانية".

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