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الأمم المتحدة توفد مبعوثًا لإحياء محادثات الصحراء الغربية

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الأمم المتحدة توفد مبعوثًا لإحياء محادثات الصحراء الغربية الأمم المتحدة توفد مبعوثًا لإحياء محادثات الصحراء الغربية

>نفى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، حدوث تقدم ملموس فى المفاوضات الرامية إلى حل دبلوماسى لأزمة الصحراء الغربية الدائرة منذ أربعين عاما.

وقال لصحفيين اليوم فى الجزائر - بعد زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف الواقعة على الحدود المغربية مع الجزائر - إنه كلف ممثله الخاص كريستوفر روس بمحاولة إحياء المحادثات بين المغرب وجبهة البوليساريو، التى تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

والتقى بان مع قوات الأمم المتحدة التى لا تزال متأهبة لتنظيم استفتاء "فى حال توصل الجانبان إلى اتفاق."

وأدى الصراع إلى تجميد العلاقات بين الجزائر التى تدعم البوليساريو والمغرب التى ضمت الصحراء الغربية عام 1975 بعد انسحاب إسبانيا منها.
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