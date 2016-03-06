مش كل حاجة تتحط فى الفريزر.. تعرف على أخطاء تخزين الأطعمة

الكثيرات من ربات البيوت والنساء العاملات يلجأن لتخزين بعض الاطعمة، وتستهدف السيدة تحقيق هدفين، هما حفظ الطعام والاحتفاظ بفوائد كل وجبة وهى معادلة صعبة التحقيق فى كثير من الأوقات، خاصة مع انشغال المرأة بباقى مناحى الحياة، ما يدفعها إلى شراء الأطعمة وتخزينها بوضعها فى الفريزر.

وعن الأخطاء التى تقع فيها المرأة عند تخزين الأطعمة وتتسبب فى ضياع فوائدها تقول الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية والحاصلة على الماجستير فى علاج السمنة والنحافة: "لنتفق بداية على أن تخزين الأطعمة لا يعنى استمرار صلاحيتها طويلا فهناك مدة صلاحية للطعام داخل الفريزر - أسبوع أو اثنين على الأكثر - لأن البرودة كما تقتل البكتيريا تقضى مع مرور الوقت على الفيتامينات الخاصة بالأطعمة، ولحفظ اللحوم والأسماك والدواجن بشكل أمثل علينا شرائها طازجة ووضعها فى الفريزر لمدة أسبوع واحد فقط حتى يظل مذاقها طبيعى وبفوائدها خاصة أوميجا 3 بالأسماك.

وتنصح الدكتورة علا محمد بشراء الأطعمة طازجة وتخزينها، فالمجمدات تنقل من الشركة المصنعة إلى السوبر ماركت فى عربات غير مجهزة بالثلاجات ما يحولها لصورتها الطبيعية، وهذا يؤدى لتكوين البكتيريا عليها وبوضعها فى ثلاجة السوبر ماركت تتجمد مرة أخرى وعند شرائنا لها والتوجه بها إلى المنزل تعود إلى صورتها الطبيعية وتتكون البكتيريا عليها مرة أخرى، وعند تناولها تكون قد فقدت كل فيتاميناتها بسبب التعرض لدرجات الحرارة المختلفة، وهذا يعرضنا لمشكلات الجهاز الهضمى من إسهال أو تسمم وصولا لاضطرابات بالمعدة تختلف حسب قدرة احتمال كل فرد.

وتكشف أخصائية التغذية العلاجية عن أن علامات عدم صلاحية الطعام المجمد تشمل تغيير اللون والرائحة؛ ناصحة بعدم حفظ البن فى الفريزر كما يفعل البعض، مثلا لأنه عند وصوله درجة التجميد تلتهم الرطوبة فائدته كأحد أهم مصادر مضادات الأكسدة وتحوله لمشروب بلا فائدة، كما يفقد الخبز عند تعرضه لبرودة كثيرا من فوائد الردة بما لها من فوائد، فلا يجب حفظه بالفريزر أكثر من أسبوع ويفضل تناوله طازجا.

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