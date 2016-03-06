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اعتقال شقيق قائد شرطة الأنبار في كربلاء بعد محاولته إدخال سيارة ملغومة

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اعتقال شقيق قائد شرطة الأنبار في كربلاء بعد محاولته إدخال سيارة ملغومة اعتقال شقيق قائد شرطة الأنبار في كربلاء بعد محاولته إدخال سيارة ملغومة

قالت السلطات في كربلاء جنوب العراق إن أجهزتها الأمنية اعتقلت شقيق قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء هادي إرزيج كسار وهو بصدد إدخال سيارة ملغومة إلى المحافظة.

وأوضح رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي أن فلاح إرزيج اعتقل مع اثنين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش عند الحدود الفاصلة بين المحافظتين أثناء محاولتهم إدخال سيارة نقل ملغومة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات.

وقال الخطابي في مؤتمر صحافي عقده الأحد إن هؤلاء سيخضعون للمحاكمة في كربلاء.

وكان قائد شرطة الأنبار قد أعلن الأحد البراءة من شقيقه ومن كل شخص يمس بسيادة وأمن البلاد، حسب بيان له.

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