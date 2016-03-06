بالفيديو - رقم رائع لليفربول في 2016 ' يتفوق على الأربعة الكبار '

الأمر لا يتعلق بالانتصارات فقط، ليفربول يسير بشكل رائع في 2016 في الدوري الإنجليزي وهو الآن الفريق الأكثر تسجيلا.

وفاز ليفربول اليوم الأحد على كريستال بالاس 2-1 في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

ليصل عدد أهداف ليفربول في الدوري الإنجليزي في 2016 إلى الرقم 21، وهو الأكبر بين فرق الدوري الإنجليزي هذا العام.

وتخطى ليفربول بهدفي اليوم تشيلسي الذي سجل 20 هدفا في الدوري في 2016.

ويتفوق ليفربول أيضا على توتنام هوتسبرز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، والذي سجل 18 هدفا.

كما يتخطى ليستر سيتي المتصدر ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث سجل كل فريق منهم 15 هدفا في الدوري في 2016.

فيما سجل أرسنال 13 هدفا في 2016 حتى الآن.

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