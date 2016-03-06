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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامة

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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامة ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامة
قال المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط ممدوح الشيطى، إن الميناء استقبل اليوم الأحد سبع سفن منها 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بالإضافة إلى السفينة (ZAGORA) والمحملة بكمية 54884 طن ذرة.

وأضاف الشيطى أن 11 سفينة غادرت الميناء، منها 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، مشيرًا إلى أن هناك 30 سفينة بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إنهاء إجراءات الدخول.


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