محافظ شمال سيناء يعلن تأجيل حفل زفاف جماعى حزنا على شهداء العريش

قرر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، تأجيل حفل زفاف جماعى كان من المقرر إقامته غدًا الاثنين فى المدينة الشبابية الدولية بالعريش، وذلك نظرًا لظروف استشهاد مسعف وعدد من الجنود اليوم فى عمليات إرهابية بالشيخ زويد.

وأكد علاء الدين عطوة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمحافظة شمال سيناء فى تصريح اليوم الأحد أنه سيتم تحديد موعد آخر لحفل الزفاف الجماعى، حيث من المقرر أن يتم زفاف 40 عريسًا وعروسة من اليتامى والأسر الأكثر احتياجًا بمشاركة محافظة شمال سيناء ووزارة الشباب والرياضة وبعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

يذكر أن محافظ شمال سيناء غادر المحافظة على رأس وفد من العاملين فى مرفق إسعاف شمال سيناء الذى رافق جثمان الشهيد المسعف رضا الشحات إلى مسقط رأسه بالشرقية لتشييع الجثمان وتقديم العزاء باسم المحافظة.

وكانت سيارة اسعاف قد تعرضت لإطلاق النيران من قبل المسلحين أثناء نقلها لمصابين ما أسفر عن استشهاد المسعف رضا الشحات وجنديين من المصابين.

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