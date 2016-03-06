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مياه الشرب بالمنوفية تعلن التقدم لوظائف الشركة إلكترونيًا بعد اقتحام المبنى

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مياه الشرب بالمنوفية تعلن التقدم لوظائف الشركة إلكترونيًا بعد اقتحام المبنى مياه الشرب بالمنوفية تعلن التقدم لوظائف الشركة إلكترونيًا بعد اقتحام المبنى
أصدرت منذ قليل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، بيانًا أعلنت فيه التقدم إلى وظائف الشركة إلكترونيًا بدلاً من التقدم اليدوى وذلك عقب قيام المتقدمين للوظائف باقتحام المبنى وتحطيمه بسبب التزاحم الذى أدى إلى عدم حصولهم على مظاريف التقديم.

ومن جانبه أكد المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه سيتم التقديم على الموقع الإلكترونى للشركة، ويتم توريد حوالة بريدية قيمتها 50 جنيهًا باسم الشركة يتم إرفاقها مع الطلب.

وأضاف نجيب أنه سيتم التقديم اعتبارًا من 12 مارس الجارى حتى 27 مارس الجارى.

جدير بالذكر أن المبنى الرئيسى لشركة مياه الشرب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية قد شهدت زحامًا شديدًا من قبل المتقدمين، أدى إلى اقتحام المبنى وتحطيمه من قبل المتقدين احتجاجًا على عدم تسليمهم المظاريف.


>- المتقدمون لوظائف بشركة المياه بالمنوفية يقتحمون المبنى بسبب الزحام

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