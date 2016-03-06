بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة قطور ويشدد على حل مشاكل المواطنين

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، مركز شرطة قطور لمتابعة خدمات تأمين المركز، ورافقه اللواء هشام والى مدير إدارة مرور الغربية والعميد حسنى جابر مأمور المركز والرائد أيمن الشاذلى رئيس مباحث مركز قطور.

وتقابل مدير الأمن مع الضباط والأفراد العاملين بالنوبتجية والمواطنين وإفهامهم بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم كما راجع مدير الأمن خطة تأمين المركز للتنبيه على القوات وتوعيتها بواجباتها المنوطة بها والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أى تداعيات كما تفقد غرفة السلاح والنوبتجية وغرف حجز المضبوطات ونقطة حجز السيارات والدراجات البخارية والتفتيش على أعمالهم .

وأكد ضرورة توصيف وقيد الأحراز رقم القضية والتسليم والتسلم وحركة التداول بوضوح بالدفاتر والمتابعة مع النيابات لسرعة التصرف فى المضبوطات والأحراز لعدم تكدس غرف حفظ المضبوطات ونقاط حجز السيارات.

واجتمع مدير الأمن مع الضباط وأفراد والموظفين المدنين بالمركز وشدد على حسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

كما شدد على تطوير وتفعيل دور الأكمنة بدائرة المراكز وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من أى نوع.

وقام مدير الأمن بالتنبيه على الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانونًا لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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