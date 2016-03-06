رجل يقتحم مطار هيثرو ويصل إلى كابينة إحدى الطائرات المتوقفة

إقتحم رجل مطار هيثرو بغربي لندن ووصل إلى داخل كابينة القيادة الخاصة بإحدى طائرات الخطوط الجوية البريطانية وأغلق الباب عليه.

ونقلت قناة سكاي نيوز الأحد أن المتهم (لويس بيدرو فيرداسكا دوس سانتوس كوستا) تم القبض عليه عقب قيام قوات الأمن بفتح باب كابينة القيادة عنوة.

وقال مصدر رفض الكشف عن إسمه:”كان موقفا صعبا ومعقدا وفي النهاية اضطررنا لاستدعاء قوات الإطفاء إلى الطائرة والتي قامت بعملية طويلة للوصول إلى فتح باب كابينة الطائرة.”

> وأضاف:”إنه موقف مخيف عندما تفكر به. يوجد رجل إستطاع الوصول إلى داخل طائرة في مطار من أكثر مطارات العالم إزدحاما.”

ومضى المصدر قائلا:”استطاع بعدها المهاجم دخول المكان المخصص للركاب وأخذ في استخدام معدات الطائرة الخاصة بمواجهة الإرهاب ليحكم إغلاقها.”

وقالت سلطات المطار أن الحادث وقع في طائرة خلال مرحلة وجودها في المطار مضيفين أن الحادث لا يعتقد أن له علاقة بالإرهاب.

> ورفضت الخطوط الجوية البريطانية التعليق على الحادث مشيرة إلى أن المتهم سيواجه القضاء.

أ ش أ