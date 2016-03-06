ضبط 32 ألف لتر سولار بمصنع مخالف يستخدم مشتقات البترول بالإسكندرية

شنت مديرية التموين اليوم حملة تفتيشية، بناء على تعليمات مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة وإيميل نجيب وكيل المديرية وبالتنسيق مع العميد محمد مهنا مدير مباحث التموين، برئاسة محمود عبد الخالق مدير عام الرقابة التجارية، وعبد العزيز فتوح رئيس الرقابة التجارية وعلى أشرف وسعيد كامل مفتشى الرقابة وبالاشتراك مع العقيد إيهاب يوسف.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع بمنطقة مرغم يقوم باستخراج مذيبات عضوية من مشتقات البترول، وتم ضبط 32 ألف لتر سولار و20 ألف لتر مذيب مستخلص من السولار وكذلك تم ضبط 13 شكارة إضافات بترولية لزوم استخلاص المذيبات من السولار وتحرر عن ذلك محضر قيد برقم 7613 جنح العامرية وجارٍ العرض على النيابة.

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