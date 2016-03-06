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مصر تبدأ تصنيع 60 أتوبيسًا بطابقين لتصديرها إلى بريطانيا

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مصر تبدأ تصنيع 60 أتوبيسًا بطابقين لتصديرها إلى بريطانيا مصر تبدأ تصنيع 60 أتوبيسًا بطابقين لتصديرها إلى بريطانيا

شهد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إطلاق خط تصنيع مباشر فى مصنع «إم سى فى» لوسائل النقل بمدينة الصالحية الجديدة، وسيعمل خط الانتاج الجديد على صناعة 60 أتوبيسا بطابقين لتصديرها إلى بريطانيا لأول مرة.

«هذه شهادة ثقة للصناعة المصرية من الأسواق الخارجية» قال قابيل، خلال جولة قام بها صباح أمس، بمدينتى الصالحية الجديدة والعبور لافتتاح وتفقد 3 مصانع فى مجالات انتاج الأتوبيسات والبويات والملابس الجاهزة، باستثمارات مليار و350 مليون جنيه، وفقا لبيان صحفى من الوزارة أمس.

وأشار الوزير إلى أن إجمالى انتاج مصنع الأتوبيسات «سياحى ــ طابقين – نقل عام» يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف أتوبيس سنويا، يتم تصدير ما يقرب من 5 إلى 8 آلاف أتوبيس سنويا لعدد من الأسواق، منها إنجلترا وأستراليا ونيوزلندا وهونج كونج، ويصل عدد العمالة بمجمع المصانع إلى 5 آلاف عامل.

واضاف أن المصنع ينتج أيضا مقطورات نقل الأسمنت وسيارات الإطفاء بقيمة 500 مليون جنيه.
> كما افتتح قابيل مصنعا لإنتاج البويات «الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة» بمدينة العبور باستثمار مصرى لبنانى مشترك 200 مليون جنيه وبقيمة انتاج تصل إلى 700 مليون جنيه سنويا، ومن المخطط أن تصل صادراته مع نهاية العام الحالى إلى نحو 3.5 مليون دولار ويتيح نحو 400 فرصة عمل مباشرة.

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