بالصور.. بدء البرنامج التدريبى لوفد السعودية بشركة الصرف الصحى القاهرة

بدأ اليوم الأحد أول أيام البرنامج التدريبى الذى تعده شركة صرف صحى القاهرة لوفد من شباب شركات صرف بالمملكة العربية السعودية وذلك لتبادل الخبرات بين البلدين.

من جانبه أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن البرنامج يعد باكورة التعاون بين البلدين فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الشركة حرصت على إعداد برنامج تدريبى متخصص للأشقاء السعودين فى كيفية إدارة منظومة الصرف الصحى والتعامل معها.

وأكد المهندس منصور بدوى، خلال استقباله للوفد السعودى، أن العنصر البشرى، هو الركيزة الأولى ومحور الاهتمام فى هذا المجال، مشيرا إلى أن التدريب والتطوير فى الحفاظ على شبكه الصرف الصحى ضرورة قصوى للحفاظ على الصحة العامة والبيئة لأى تجمعات سكانية.

من جانبه أكد المهندس محمد الشمرانى، مدير التشغيل بوحدة أعمال جدة، أن منظومة الصرف الصحى بالقاهرة تعد الأعرق والأقدم فى المنطقة العربية، لافتا إلى أن الهدف من الحضور لشركة صرف صحى القاهرة هو الاستفادة من الخبرات المصرية، مؤكدا أن البرنامج الذى أعدته شركة صرف صحى القاهرة يغطى كافة احتياجات المتدربين ويساهم فى رفع كفاءة الأداء فى الحفاظ على شبكة الصرف الصحى.

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