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صندوق تحيا مصر: ارتفاع حصيلة التبرعات لـ"صبح على مصر" لـ3.75 مليون جنيه

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صندوق تحيا مصر: ارتفاع حصيلة التبرعات لـ"صبح على مصر" لـ3.75 مليون جنيه صندوق تحيا مصر: ارتفاع حصيلة التبرعات لـ"صبح على مصر" لـ3.75 مليون جنيه
قال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق "تحيا "، اليوم الأحد، إن حصيلة خدمة الرسائل القصيرة بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أطلقها يوم 24 فبراير 2016 للمصريين، والمعروفة بـ"صبح على مصر بجنيه"، ارتفعت إلى نحو 3.75 مليون جنيه، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين والتفاعل مع تلك المبادرة.

وأضاف "عشماوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حجم الرسائل التى تلقاها الصندوق عن طريق شبكات المحمول بلغت 1.450 مليون رسالة بإجمالى 3.750 مليون جنيه تشمل خدمة رقم 037037 والذى تبلغ سعر الرسالة القصيرة الواحدة 5 جنيهات، وخدمة رقم 1333 لاستقبال الرسائل بجنيه واحد فقط، لافتًا إلى أن تفاعل الشعب المصرى مع تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس تؤكد الوطنية ووقوف الشعب المصرى صفًا واحدًا لدعم مصر، مؤكدًا أن تلك المبادرة تعمل على دعم موارد صندوق "تحيا مصر" والموجهة لدعم الاقتصاد المصرى.

وقال عشماوى: إن إدارة الصندوق سوف تدرس خلال الفترة القليلة القادمة تنفيذ اتفاقيات مع شركات الاتصالات العربية والأجنبية لإتاحة خدمة الرسائل القصيرة عن طريق الهاتف المحمول والتى تتيح تبرع المصريين العاملين بالخارج لصندوق "تحيا مصر"، لافتا أن شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر متبرعة برسوم خدمة الرسائل القصيرة لصالح صندوق "تحيا مصر".


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