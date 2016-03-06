تناول السودانى يوميا بعد المدرسة أحدث وصفة طبيعية للتخلص من سمنة الأطفال

تنتشر مشاكل السمنة وفرط الوزن بين عدد كبير من الأطفال والمراهقين بسبب العادات الغذائية الخاطئة، ونتيجة الإفراط فى تناول الوجبات السريعة، وقلة ممارسة الرياضة.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة - أشرف عليها باحثون من جامعة هيوستن الأمريكية - أن السودانى وزبدة الفول السودانى قد تساهمان فى مكافحة مشاكل السمنة وفرط الوزن التى يعانى منها الكثير من صغار السن، ذلك وفقا لنتائج التجربة التى شملت 257 طفلا واستمرت لمدة 3 شهور تقريبا.

وأشارت الدراسة إلى أن إطعام الأطفال حفنة من السودانى بمعدل 3 إلى 4 مرات خلال الأسبوع - خاصة بعد العودة من المدرسة - يساهم فى الحد من خطر إصابتهم بالسمنة وفرط الوزن، ويقلل مؤشر كتلة أجسامهم BMI، بشكل ملحوظ، وهو ما يعد أمرا مثيرا للغاية.

وفسر الباحثون ذلك قائلين: "السوادنى يساهم فى تعزيز الشعور بالامتلاء والشبع، كما يقلل من لجوء الأطفال والمراهقين إلى تناول الوجبات السريعة غير الصحية، والتى تحتوى على قدر كبير من السعرات الحرارية، خاصة أن الكثير من الطلاب لا يتناولون وجبة الإفطار داخل المدرسة".

ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية "Journal of Applied Research on Children"، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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