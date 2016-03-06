قوات ليبية تستهدف تنظيم داعش في سرت بضربات جوية

قال مصدر عسكري يوم الأحد إن قوات ليبية في مدينة مصراتة نفذت ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في معقله في سرت.

وقال جمال زوبيه المتحدث الخاص بالإعلام الأجنبي للحكومة الموازية في طرابلس إن ما يربو على 18 شخصا قتلوا في الضربات. ولم يتسن على الفور التحقق من النبأ من مسؤولين آخرين.

وقال مقيم في سرت لرويترز إن ضربات جوية وقعت يوم الأحد واستهدفت مناطق داخل المدينة وحولها وإن مدنيا واحدا على الأقل قتل.

وكثيرا ما تتردد أنباء عن وقوع ضربات جوية في سرت وكثيرا ما تنسب إلى طائرات مجهولة. وتقول القوات العسكرية في غرب مصراتة التي تدعم حكومة طرابلس إنها كثيرا ما تنفذ ضربات جوية.

وبعد مرور خمسة أعوام على الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي ما زالت البلاد في حالة انقسام شديد. فتوجد حكومتان متنافستان واحدة في الشرق وأخرى موازية في طرابلس. واستغل متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية حالة الفراغ الأمني لتوسيع وجودهم واستطاعوا السيطرة على مدينة سرت الساحلية العام الماضي.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة الموالية لحكومة ليبيا في شرق البلاد أكرم بوحليقة يوم الاحد أيضا إن قوات اشتبكت مع مسلحين يشتبه بأنهم تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية خلال اليومين الماضيين على بعد 120 كيلومترا جنوبي مدينة اجدابيا شرقي سرت.

وأضاف بوحليقة أن 11 متشددا قتلوا وأصيب جنديان في الاشتباكات.