«النقل»:لا تعديل في أسعار تذاكر المترو والقطارات حتى الانتهاء من أعمال التطوير

قال الدكتور سعيد الجيوشي وزير النقل، إن ملف السكة الحديد عانى كثيرا من الإهمال وعدم الإنفاق عليه أو التحديث وهذا الأمر يحملنا مسؤولية أكبر من بداية حكومة المهندس شريف اسماعيل ووضعنا مخطط تفصيلي للنهوض بهيئة السكة الحديد منها إجراءات عاجلة كالاهتمام بالنظافة وصيانة الحمامات ونعمل حاليا على تطوير الإشارات والاستعانة بخبرات من البنك الدولي ومنحنا قروضا دولية ولدينا حاليا مشروعات استثمارية لإنهاء إجراءات للاتفاق عليها مثل القطار السريع.

وأضاف الجيوشي، خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه لدينا اتفاقات مع دول أوروبية لتصنيع عربات قطارات ونقل خبراتها إلينا.. وتحفظ على إعلان أسماء عدد من الدول الأوروبية التي يجري الاتفاق معها نظرا لوجود تنافس، ومن جانب آخر أعلن أن أسبانيا ستنقل لنا خبرات والبدء في تصنيع قطار فائق السرعة في مصنع أبوزعبل.. مشيرا إلى أن الصين دولة صديقة ونستفيد منها خبراتهم في مجال قطارات السكك الحديد.

وتابع الجيوشي قائلًا “سننشئ 5 كباري على المزلقانات ونعمل على ترشيد استخدام القروض والحصول على القروض الميسرة بدون فائدة لتطوير هيئة السكك الحديدية المصرية.

وأكد وزير النقل أن الأولولوية للاستثمار في مجال النقل خاصة السكة الحديد واستخدام القروض المحلية بما يؤدي إلى عدم خروج العملة الصعبة.. مضيفا أن المستثمر الأجنبي يأتي بدولاراته وخبرته للاستثمار في مجال السكة الحديد بمصر.. مشيرا إلى أن الاستثمار في القطار فائق السرعة عائده جيد جدا ولدينا عدة عروض ندرس الأفضل بينها.

وأضاف الجيوشي “شكلت فريق عمل جديد لتنفيذ أعمال التطوير خلال الفترة المقبلة حيث سيسافر هذا الفريق للخارج للاستفادة من الخبرات الغربية لنقلها إلى مصر، فضلا عن انتداب نحو 5 خبراء غربيين لإدارة الهيئة في مصر مع نقل تلك الخبرات للمدراء المصريين”.. مؤكدا أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية ليس معناه خصخصتها.

وأشارالجيوشي إلى أن 900 قطار تعمل يوميا بالطريقة القديمة يدويا ونسعى لإدخال التكنولوجيا لتطوير الأداء، مضيفا “نحن بصدد تنفيذ برنامج للقضاء على السوق السوداء في بيع التذاكر وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي”.. مؤكدا أنه لن يتم تحرك أسعار التذاكر حاليا سواء في القطارات أو مترو الأنفاق حتى يتم تطوير الخدمة وآليات إدارتها.. مشيرا إلى أن محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة لن تمسهم أسعار، كما تسعى الوزارة لتطبيق سعر اقتصادي على قطارات الدرجة الأولى والـVIp وفائق السرعة بدون أعباء على محدودي الدخل، وأن السعر تقريبيا في المترو سيصل إلى 3 جنيه في الخط الأول وسيتم زيادة الأسعار 10% سنويا وسيتم تطبيق نظام المحطات والسعر الاقتصادي في سعر تذكرة المترو 3 جنيه بدون أعباء على محدودي الدخل.

وحول منظومة النقل النهري، قال سعد الجيوشي “عقدت اجتماع اليوم لمناقشة تطوير النقل النهري وتوحيد الجهة المسؤولة عنه”، مشيرا إلى أن هناك 40000 مركبة بنهير النيل 2000 فقط منهم لديهم ترخيص.

وتابع الجيوشي قائلًا “أطلقنا دعوة للاستثمار في النقل النهري بدأناها بالتاكسي النهري، وسأقوم بعرض مقترحات تطوير النقل النهري على رئيس الوزراء يوم الأربعاء القادم.. موضحا أن التاكسي النهري يعمل منذ عامين بشكل غير شرعي وقمنا بترخيصه وتنظيم عمله، وأن هناك 6 تاكسيات تعمل تحت الاختبار كما يجري ترخيص 4 تاكسيات أخرى بإجمالي 10 مشيرا إلى أنه يجري فحص التاكسيات أول بأول وسيصل عددها إلى 12.. مضيفا “نحن نعمل من الفسيخ شربات”.

> وأكد الجيوشي أنه سيتم إنشاء جهاز تنظيم النقل النهري لإحكام السيطرة ومنع تكرار الحوادث لإدارة الجهاز.. موضحا أن الوزارة تتفق على بروتوكول لعمل المعديات النهرية بشكل منظم وتحت إشراف الوزارة وتدخل الخدمة بعد 8 شهور.

وأضاف الجيوشي “لا يوجد لدينا منظومة نقل نهري آمنة وأي مواطن معرض للغرق ونعمل على تحسينها وصيانتها، ومستوى الأمن والسلامة على الطرق صفر، مؤكدا أن وزارة النقل وضعت وضعت حلول لمشاكل النقل النهري.

وحول منظومة الطرق قال إننا أنهينا الطريق الدائري الأوسطي، وأطلقنا نظام مشروع المراقبة الذكية بالكاميرات لتحقيق الأمان والسلامة على الطرق.

> وأوضح الجيوشي أننا نعمل على صيانة خط سكك حديد القاهرة الإسكندرية 170 كيلو بعد إهمال دام لمدة عقود.. مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 184 كوبري من إجمالي الـ400 الكوبري تحت خط الانهيار.