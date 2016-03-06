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السيطرة على حريق هائل داخل مخزن للأثاث بمدرسة إعدادى بالبحيرة

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السيطرة على حريق هائل داخل مخزن للأثاث بمدرسة إعدادى بالبحيرة السيطرة على حريق هائل داخل مخزن للأثاث بمدرسة إعدادى بالبحيرة
تمكنت الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد جمال يس مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن للأثاث بمدرسة أبو رواش الإعدادية بأبو حمص وإخماده ومنع امتداده لفصول المدرسة.

تلقى اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وعمل كردون حول المدرسة وتبين نشوب حريق هائل بمخزن المدرسة وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المخزن بالكامل، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.
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