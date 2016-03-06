السيسى يستعرض مع رئيس الوزراء مشروع استصلاح المليون فدان وشبكة الطرق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، والمهام التي ستضطلع بها شركة تنمية الريف المصري التي تعد المطور الرئيسي للمشروع.

وأكد الرئيس ضرورة العمل على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع، مؤكداً على أهمية توفير الدعم اللازم لشركة تنمية الريف المصري الجديد حتى تتمكن من تنفيذ مهامها، مع أهمية الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.

وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى متابعة تنفيذ مشروعات الشبكة القومية للطرق، حيث وجه الرئيس بزيادة معدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالانتهاء في المواعيد المحددة.

كما تم تناول ملف الاسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، وكذا تنفيذ خطط التنمية في محافظات الصعيد، فضلاً عن الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العلمين الجديدة الذي يهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد على الساحل الشمالي. كما تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، حيث أشار السيد الرئيس إلى ضرورة الاهتمام بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في ضوء مساهمتها في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الخطوات التي تقوم بها الحكومة للتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى القرارات والتوصيات التي اعتمدتها الحكومة لفض 12 منازعة استثمارية لتصل إجمالي المنازعات الاستثمارية التي تم الفصل فيها خلال الأشهر الستة الماضية 168 منازعة استثمارية.

أ ش أ