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ميركل تعلن عن انحيازها واعجابها بهيلارى كلينتون وتتجاهل ترامب

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ميركل تعلن عن انحيازها واعجابها بهيلارى كلينتون وتتجاهل ترامب ميركل تعلن عن انحيازها واعجابها بهيلارى كلينتون وتتجاهل ترامب

المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالمرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ..وقالت ميركل لصحيفة “بيلد أم تسونتاج” الألمانية عن كلينتون أنا معجبة بخبرتها السياسية الطويلة، وموقفها بشأن حقوق المرأة والأسر والرعاية الصحية”.

وأضافت المستشارة “أنا معجبة بتفكيرها الاستراتيجي حيث أنها من المؤيدين للشراكة عبر المحيط الأطلسي… وكان من دواعي سروري الكبير العمل مع هيلاري كلينتون”.

وقالت ميركل عن المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الملياردير “أنا لا أعرفه شخصيا”. وفيما يتعلق بالانتقادات اللاذعة التي وجهها لسياساتها بشأن المهاجرين، قالت المستشارة: “لا أرى أي سبب للرد عليه”.

يذكر ان عضوا مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري تيد كروز والديمقراطي برني ساندرز قد حققا فوزا كبيرا امس السبت في سلسلة جديدة من الانتخابات التمهيدية للحزبين، لكن كلا من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون عزز موقعه كالمرشح الأوفر حظا لحزبه.

وحقق تيد كروز الذي يؤكد انه الحصن الأخير في المعسكر الجمهوري في مواجهة دونالد ترامب فوزا كبيرا في ولايتين من أصل أربع شهدت انتخابات السبت، هما كنساس ومين. لكنه لم يتمكن من فرض نفسه أمام قطب العقارات في لوزيانا الولاية الواقعة في جنوب البلاد وكانت الأهم في انتخابات السبت في عدد المندوبين.

أ ش أ

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