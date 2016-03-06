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فيديو| طلاب يبتكروا «روبوت» على هيئة عقرب

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فيديو| طلاب يبتكروا «روبوت» على هيئة عقرب فيديو| طلاب يبتكروا «روبوت» على هيئة عقرب

روبوت العقرب

ابتكر طلاب في جامعة “غينت” في بلجيكا روبوت على هيئة “عقرب”، وذلك باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويمتلك الروبوت العقرب 6 أرجل تتسم بالمرونة وتستجيب للتفاعلات، فضلًا عن أنه مزود بمخالب وذيل قابل للتحرك يمكن استخدامه لمهاجمة العدو بسرعة عالية، حسبما أفادت الديلي ميل.

وقال أحد الطلاب إنه تم إنتاج السيقان والذيل بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، أما الجسم والمخالب فجرى إنتاجهما بواسطة تقنية البوليستيرين الحراري.

وأكد طلب  أخر أن الهدف كان تصميم روبوت مثير للإعجاب وقادر على القيام بمهام مختلفة باستخدام تقنيات تصميم رقمية متعددة، ووجدنا أن العقرب هو الأنسب لتحقيق هذا الهدف. ويمكن التحكم بالروبوت عبر الكمبيوتر، ويستطيع السير في كافة الاتجاهات والتحرك على الأسطح مثل العقرب الحقيقي، ويستخدم مستشعرًا للأشعة تحت الحمراء، وكاميرا مثبتة في الجانب الأمامي منه، بحيث يستطيع معرفة طريقه بسهولة.

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