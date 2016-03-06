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اغتيال مغني راب أمريكي بالرصاص داخل استوديو

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اغتيال مغني راب أمريكي بالرصاص داخل استوديو اغتيال مغني راب أمريكي بالرصاص داخل استوديو

بنكرول فريش – أرشيفية

اغتيل بنكرول فريش، مغني راب أمريكي بالرصاص، اليوم الأحد، في استوديو تسجيل في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، حسبما أفادت الشرطة.

وأكدت الشرطة في أتلانتا وفاة المغني بنكرول فريش واسمه الأصلي ترينتافيوس وايت، لدى وصوله إلى المستشفى الذي نقل إليه في سيارة من قبل أشخاص لم يكشف عن هويتهم على ما أوضح كلينت هاربن من مكتب الطبيب الشرعي في منطقة فولتن، حسبما أفادت موقع 24 الإمارات.

وقالت في بيان إن “الكثير من الأشخاص لاذوا بالفرار” عندما حضر عناصرها إلى الاستوديو مساء الجمعة بعد ورود اتصال هاتفي”، وصادرت أفلام في إطار تحقيقها، على ما أفاد المصدر، ولم تحدد الشرطة عمر المغني، إلا أن وسائل إعلام عدة ذكرت في أنه كان في الثامنة والعشرين.

وعثر المحققون في داخل الاستوديو وخارجه على أكثر من 50 رصاصة فارغة، على ما ذكرت محطة التلفزيون المحلية “دبليو اس بي-ي ي”.

وكان «فريش» حقق في الفترة الأخيرة بعض النجاح بفضل أغنية “هوت بوي”.

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