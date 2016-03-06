بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع رفع أنقاض العقار المنهار

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق رفع أنقاض العقار المنهار بشارع أم صابر بتقسيم 4 غرب مدينة كفر الشيخ، واطمأن المحافظ على عدم وجود إصابات أو وفيات جراء انهيار العقار، وكان قد انتقل على الفور لمكان الحادث فيما قامت قوات الشرطة بإجلاء السكان المقيمين فى العقار من قبل القوات وأجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء أحمد الطرابلسى، وكان من بينهم أطفال ونساء، حفاظًا على أرواحهم.

وقال محافظ كفر الشيخ، فى مستهل زيارته لموقع الحادث: إنه ستتم محاسبة كل شخص تسبب فى انهيار العقار، بداية من المقاول وأصحاب العقار المتسبب فى الحادث، لافتًا إلى أنه اطمأن على جميع الأسر ولم يتم تسجيل أى إصابات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم إخلاء 3 منازل مجاورة للعقار المنهار لحين الانتهاء من عملية رفع الأنقاض، مع تأمين سكن عاجل للأسر المنكوبة والبالغ عددهم 5 أسر، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بعد إجراء البحوث والإجراءات اللازمة .

>وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بعمل تقرير فنى يشمل تفاصيل العقار المنهار محل الحادث، بالإضافة لعمل لجنة لمعاينة العقار الذى سقط نتيجة لحفر أصحاب أحد العقارات المجاورة لأعمال البناء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وأضاف الدكتور أحمد الجنزروى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، أن سيارات الإسعاف لم تنقل أى مصابين أو ضحايا فى حادث انهيار عقار غرب مدينة كفر الشيخ، والذى انهار مساء اليوم الأحد .

وقال اللواء محمد عاطف شلبي، مدير أمن كفر الشيخ، إن العناية الإلهية أنقذت سكان أحد العقارات بغرب مدينة كفر الشيخ، من الموت المحقق؛ إثر تعرض العقار للانهيار التام حتى أصبح مساويًا للأرض، وذلك بعد أن تم إخلاؤه تمامًا من السكان قبل انهياره.

وكان اللواء محمد عاطف شلبي، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بالواقعة من العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ، بانهيار عقار قديم بغرب مدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وانتقل اللواء أحمد الطرابلسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد حاتم فايد مأمور مركز شرطة قسم ثان كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وأكد العميد رضا عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ أن الحادث لم ينجم عن أى خسائر فى الأرواح.

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