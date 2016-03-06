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وزير الصحة ومحافظا شمال سيناء والشرقية يتقدمون جنازة المسعف رضا شحاتة

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وزير الصحة ومحافظا شمال سيناء والشرقية يتقدمون جنازة المسعف رضا شحاتة وزير الصحة ومحافظا شمال سيناء والشرقية يتقدمون جنازة المسعف رضا شحاتة
شيع الآلاف من أهالى قرية الطويلة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، جثمان الشهيد رضا محمد شحاتة والذى استشهد أثناء تأدية عمله ونقل أحد المصابين بحادث إرهابى بالشيخ زويد.

اتشحت القرية بالسواد لفقدان خيرة أبنائها، وتقدم المشيعين وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء ومحافظ الشرقية ورئيس مركز ومدينة فاقوس ووكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الرحمة بالقرية ثم حمل لمواراة جسده الطاهر بمدافن العائلة بمسقط رأسه.


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