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وزير النقل: "مفيش أمن ولا سلامة فى النقل النهرى بالكامل"

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وزير النقل: "مفيش أمن ولا سلامة فى النقل النهرى بالكامل" وزير النقل: "مفيش أمن ولا سلامة فى النقل النهرى بالكامل"
أكد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، أنه لا يوجد أمن أو سلامة فى النقل النهرى بالكامل وهو ما تحاول الوزارة معالجته الآن.

وقال "الجيوشى" فى تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد لدينا منظومة نقل نهرى، ووضعنا حلولاً لمشاكل الأمن والسلامة على الطرق والنقل النهرى وبدأنا فى تنفيذها".

وأشار إلى أن مستوى الأمن والسلامة على الطرق كان "صفر" وجارٍ الآن العمل على صيانتها وتحسينها، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على بروتوكول لعمل المعديات النهرية بشكل منظم وتحت إشراف الوزارة وتدخل الخدمة بعد 8 أشهر.


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