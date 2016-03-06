«الداخلية» : منفذو اغتيال هشام بركات تلقوا تدريبًا على يد حركة حماس

قال اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن ضبط الخلية الإرهابية التي ارتكبت واقعة اغتيال المستشار هشام بركات تؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية.. مضيفا أن الخلية التي تم ضبطها خطيرة جدا وقامت بعدة عمليات إرهابية.

وأوضح خلال مداخلة تليفونية، للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن أعضاء الخلية تلقوا تدريبا على أيدي حركة حماس سواء ما يتعلق بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستي وإعداد العبوات المتفجرة والأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد العناصر المتهمة وعددهم 48 يمثلون أعضاء الخلية الإرهابية تم ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية في 8 محافظات وعثر بحوزتهم على أسلحة ومواد متفجرة.

وأكد اللواء أبوبكر عبدالكريم أن القيادات الإرهابية الهاربة في الخارج وستتخذ حاليهم الإجراءات المتبعة لضبطهم من قبل الدول التي توجههم سواء تم الاستجابة لمصر أم لا ولكننا سنقوم بالإجراءات القانونية المتبعة.. موضحا أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون دليل قاطع على الوقائع والاتهامات الموجهة إليهم وأن تلك الاعترافات موثقة بما لا يدع مجالا للشك.