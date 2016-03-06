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الانتصار الأول لماكليش.. مايوكا يقود الزمالك لاستعادة الانتصارات

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الانتصار الأول لماكليش.. مايوكا يقود الزمالك لاستعادة الانتصارات الانتصار الأول لماكليش.. مايوكا يقود الزمالك لاستعادة الانتصارات

قاد إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك فريقه لاستعادة الانتصارات بعد إسقاط المقاولون العرب بهدفين نظيفين في مواجهة الجولة 21 للدوري المصري.

وصنع مايوكا هدفا وسجل الثاني مع نهاية الشوط الأول ليعود الزمالك للانتصارات التي توقفت بالخسارة من الإنتاج الحربي الجولة الماضية.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 41 خلف الأهلي المتصدر بست نقاط بينما تجمد المقاولون عند الترتيب 15 برصيد 19 نقطة.

افتتح محمد كوفي التسجيل للزمالك في الدقيقة 43 وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ضاعف مايوكا النتيجة.

وسجل مايوكا هدفه الثالث في المباراة الثالثة على التوالي.

وحقق أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي أول فوز له في ولايته للزمالك، بعد خسارة الإنتاج.

بداية قوية

بدأ الزمالك المباراة ضاغطا بقوة أملا في الحسم مبكرا بعد تغيير ماكليش في الطريقة إلى 4-2-3-1 والدفع بمصطفى فتحي أساسيا.

وكاد كهربا بعد 19 ثانية أن يسجل الهدف الأول من كرة عرضية عن طريق عمر جابر لكن الأول حولها بالرأس سيئة أعلى العارضة.

ربما كانت الفرصة هي بداية النهاية لكهربا في المباراة، إذ قدم 45 دقيقة سيئة للغاية أهدر فيها أكثر من فرصة وفقد الكرة مرارا ليخرج مع بداية الشوط الثاني ويدخل أحمد حمودي.

وقبل نهاية الشوط الأول أرسلت ركلة ركنية وضع مايوكا قدمه اليمنى باتجاه المرمى ثم اقتنصها كوفي في الشباك مسجلا الأول. (شاهد صور الهدف الأول)

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، استلم مايوكا كرة داخل منطقة الجزاء وقام بدوران رائع وسجل بيساره في القائم ثم إلى شباك محمود أبو السعود. شاهد صور الهدف الأول

وفي الشوط الثاني مع اندفاع المقاولون العرب لاحت أكثر من فرصة لمرتدة زمالكاوية لكن سوء إنهاء الهجمات حال دون زيادة الغلة التهديفية.

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