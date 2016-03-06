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«تأمين بني سويف»: نطرح أفكار لتعميم منظومة التأمين الصحي لغير القادرين

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«تأمين بني سويف»: نطرح أفكار لتعميم منظومة التأمين الصحي لغير القادرين «تأمين بني سويف»: نطرح أفكار لتعميم منظومة التأمين الصحي لغير القادرين

رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف

قال الدكتور محمد نادي عزت، أستاذ ورئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف، وممثل في مؤتمر “التحديات التي تواجه الدول العربية في منظومة التأمين الصحي لـ”ONA” أن هذا المؤتمر يلعب دورًا هامًا في كيفية طرح الأفكار لتعميم منظومة التامين الصحي لكل طوائف الشعب وخصوصًا غير القادرين وسنطرح فكرة جمع رسوم بسيطة جدًا مقابل الحصول علي الخدمة وبجودة عالية وغير القادرين على دفع الرسوم ستقوم الدولة بتغطيته.

وأضاف «عزت»، إلى أن تغطية المنظومة لكافة طوائف الشعب يعتبر أساسيًا ومنفعي للدولة ومايقوم بة من إطمئنان للمواطن من الناحية النفسية والصحية، مما سيعمل على استقراره وتأمينه، مما يزيد من تركيزة في العمل وزيادة الإنتاجية بشكل كبير.

وأكد رئيس قسم التأمين، أن المؤتمر بمشاركة العديد من الدول العربية الشقيقة التي ستقوم بطرح القضية بكل ما بها وطرح الحلول لها.

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أونا

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