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فيديو| خبير أمني عراقي يكشف عن منفذ تفجير مدينة «الحلة»

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فيديو| خبير أمني عراقي يكشف عن منفذ تفجير مدينة «الحلة» فيديو| خبير أمني عراقي يكشف عن منفذ تفجير مدينة «الحلة»

الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف

قال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، إن التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة الحلة بالعراق، الذي أسفر عن مقتل 60، وإصابة أكثر من 70 شخصا، تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.
> وأضاف أبو رغيف، خلال لقاءٍ له على قناة “الغد” ، مع الإعلام بهاء ملحم، أنّ التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة “الحلة”، جاء عدد ضحاياه كبيرًا بسبب طبيعة المواد التي كانت مُحملة في الشاحنة، وتسببت في تفجير انشطاري كبير.

وأوضح أبو رغيف أن تنظيم “داعش” الإرهابي لم يستهدف من هذا التفجير دخول مدينة كربلاء، بسبب إحكام السيطرة الأمنية عليها بنسبة 100%، لافتا إلى أن السيارة المفخخة من المرجح أنها قدمت من 5 مناطق مختلفة أما المحاويل، أو المصطفى، أو جرف النصر، أو البوعلوان، أو الجبيلة.

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