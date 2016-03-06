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بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا الهجوم على دار للمسنين باليمن

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بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا الهجوم على دار للمسنين باليمن بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا الهجوم على دار للمسنين باليمن

البابا فرنسيس

أدى بابا الفاتيكان فرانسيس الصلاة، اليوم الأحد، على ضحايا الهجوم الذي وقع على دار للمسنين في مدينة عدن باليمن، كانت قد أسستها الأم تريزا الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

وأفادت قناة (إيه بي سي) إن المسلحين هاجموا المنزل يوم الجمعة، وقيدوا الضحايا قبل أن يطلقوا النار على كل منهم على حدة، ولقيت أربع راهبات، كن جزءا من المجموعة التي تدير الدار، مصرعهن في الحادث.

وقال البابا فرانسيس، خلال كلمة في ميدان سان بيترز : “هؤلاء هن شهيداتنا اليوم.. هؤلاء الأخوات سيلحقن بالأم تريزا في الجنة فهن شهيدات العمل الخيري.”

أ ش أ

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