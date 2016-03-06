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صور| وزير الرياضة ومحافظ الأقصر يتوجان الفائزين بالبطولة الدولية للتايكوندو‎

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صور| وزير الرياضة ومحافظ الأقصر يتوجان الفائزين بالبطولة الدولية للتايكوندو‎ صور| وزير الرياضة ومحافظ الأقصر يتوجان الفائزين بالبطولة الدولية للتايكوندو‎

تتويج الفائزين

​​شهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ومحمد بدر محافظ الأقصر الحفل الختامي لبطولة الأقصر الدولية للتايكوندو، التي أقيمت بالصالة المغطاة في مدينة طيبة شمال المحافظة، خلال الفترة 4-6 مارس الجاري وبمشاركة 300 لاعب ولاعبة وإداري يمثلون 29 دولة.

وقاما الوزير والمحافظ بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة، حيث سلما كؤوس وميداليات البطولة للاعبين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الأوزان مساء اليوم الأحد بحضور فرج العمري رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وممثلي بعثات الدول المشاركة، ومحمود الحلو المدير التنفيذي للوزارة.

ومن أبرز الدول التي شاركت في البطولة :” ألمانيا فرنسا وإسبانيا وهولندا والسويد وبلجيكا والبرازيل والأردن والسعودية والمغرب وتونس وليبيا الجزائر والسنغال ونيجريا وكوريا الجنوبية والصين”.

 

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