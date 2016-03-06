صور| محافظ أسوان يشهد ختام فعاليات المؤتمر السنوي للروتاري

أكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، أن جميع المؤسسات الحكومية والكيانات السياحية تسعى جاهدة لإعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية، التي تتناسب مع التنوع في المنتج السياحي والمقومات العديدة التي تتفرد بها محافظة أسوان، والتي أصبحت أيضًا أكبر منطقة جذب استثماري وتنموي وخاصة للمشروعات العملاقة من أجل الاستغلال الأمثل لكافة الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية والمتوفرة باحتياطيات هائلة لم تستغل بعد بالشكل المطلوب بجانب المزايا الإستثمارية الأخرى مثل وجود منافذ تصديرية لها على إفريقيا و توافر مصادر الطاقة المتنوعة.

جاء ذلك في ختام مؤتمر الروتاري السنوي الذي شهدته مدينة أسوان بحضور حوالي 800 من أعضاء الروتاري المصري والعربي والدولي بدول ألمانيا والإمارات والبحرين والأردن والسودان وكينيا ونيجيريا، علاوة على ممثلي منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف يتقدمهم محافظ أسوان والسيدة جيتا مانك ممثلة رئيس الروتاري الدولي والمهندس محمد عادل حافظ محافظ المنطقة الروتارية مصر.

وقدم «حجازي»، شكره لأعضاء نادي روتاري مصر على تنظيم هذا المؤتمر الحيوي بأسوان، مما يعكس المكانة العالمية لهذه المحافظة العريقة وخاصة أن الروتاري تعطي النموذج والقدوة لمساندة الجهود الحكومية من أجل هدف واحد وهو دعم التنمية البشرية المستدامة، التي تسعى مصر لتحقيقها خلال المرحلة الحالية.

ومن جانبه أوضح محافظ الروتاري محمد حافظ بأنه تم إختيار أسوان لإنعقاد المؤتمر السنوي للروتاري بإعتبارها من أهم المقاصد السياحية المصرية التي تتوافر بها جميع المقومات والأنماط السياحية المختلفة بما يتيح لزائريها فرصة الاستمتاع بطبيعتها الخلابة وطقسها الدافئ، بجانب توافر المعالم والمزارات الأثرية، فضلًا عن البنية الأساسية من منشآت فندقية، لافتاً إلي أن المؤتمر سيشارك فيه أعضاء وكبار المدعوين العرب والأجانب من مختلف أنحاء العالم يمثلون حوالي 70 نادي روتاري.

وأضاف محمد حافظ، بأن المؤتمر تضمن العديد من الفعاليات والتي بدأت بتنظيم سباق للدراجات البخارية يشارك فيه 20 متسابق، حيث انطلق من الإسكندرية وحتى مدينة أبو سمبل السياحية، ثم العودة مرة أخرى بطول 3 ألاف كم، كما تضمن المؤتمر تنظيم قافلة طبية على مدر 3 أيام لقرى مركز نصر النوبة في التخصصات الطبيات المختلفة، مشيرًا إلى إن المؤتمر شهد أيضًا جلسات لعرض أنشطة بالروتاري في قطاعات التعليم والصحة وتوفير مياه الشرب النقية فيما قدمت فرق الفنون الشعبية الأسوانية عروضها الفنية خلال جلسات المؤتمر.