«تعليم الكبار بسوهاج»: توقيع بروتوكول مع الأوقاف لمحو أمية المترددين على المساجد

قال محمد الدالي، مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة سوهاج، في تصريح لـ”ONA”، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين فرع الهيئة بسوهاج ومديرية الأوقاف بالمحافظة.

يهدف البروتوكول إلى مشاركة أئمة المساجد في محو أمية المواطنين الأميين المترددين على دور العبادة أو المقيمين بمحيط المساجد وسوف تمنح الهيئة الإمام المشارك مكافئة 200 جنية عن كل دارس ناجح، كما تمنح لجنة الإشراف على المشروع بمديرية الأوقاف 50 جنية عن كل ناجح.

ومن ناحية أخرى أشار «الدالي»، إلى إنه تم الاتفاق مع كلية اللغة العربية التابعة لجامعة الأزهر بمدينة جرجا وبالتنسيق مع طلاب الكلية في امتحان 271 مواطن يجيد القراءة لاستخراج شهادات محو أمية لهم على أن يتم توزيع تلك الشهادات في احتفالية جاري الإعداد لها.​