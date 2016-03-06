مباشر الدوري المصري الشوط الثاني - الزمالك (2)-(0) المقاولون.. الشناوي يتألق ويحافظ على نظافة شباكه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الزمالك والمقاولون في إطار مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري.

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- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا

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ق77 شيكابالا يشارك وحفني يغادر المباراة

ق76 ديدييه كوري بديلا لعمر جمال

ق72 الشناوي يتألق ويتصدى لتسديدة من عمر جمال ويحافظ على نظافة شباكه

ق69 باسم مرسي يدخل بدلا من مايوكا

ق63 إنذار لعمر جابر بعد سقوطه على الأرض مطالبا بركلة جزاء

ق60 إنذار لعلي رابو بعد جذب مايوكا من قميصه

ق46 تغيير في الزمالك بدخول حمودي بدلا من كهربا، وفي المقاولون بدخول محمد ماجد "أونوش" بدلا من أحمد علي

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

حفني يمر من اليمين ويسقط ليجد مايوكا الكرة أمامه يستلمها ويستدير ويسدد بيساره ترتطم الكرة في القائم وتدخل المرمى

ق45+1 جوووووول مايوكا يسجل الهدف الثاني

ق44 جوووووول محمد كوفي يسل للزمالك برأسية بعد ركنية من حفني هيأها مايوكا بيساره للمدافع الذي وضعها في المرمى

ق44 خطأ قاتل من أحمد مودي يعيد الكرة برأسه بالخطأ لحارسه فيخطفها مصطفى فتحي ويلعبها لوب من فوق الحارس لكن تنشق الأرض عن محمد سمير يبعد الكرة لركنية

ق42 إنذار لكهربا بعد عرقلة أحمد علي

ق41 الشناوي يتصدى لتسديدة قوية من كريم مصطفى بعد هجمة مرتدة خطيرة

ق31 تمريرة ثنائية بين حفني وكهربا تنتهي بتسديدة صاروخية بيسار الأخير فوق العارضة بسنتيمترات

ق25 علي جبر يخطئ داخل منطقة جزاء الزمالك لكن عمر جمال يفشل في استغلال الفرصة ويسدد خارج المرمى

ق12 هجمة مرتدة للزمالك يفشل في تسديدها أو التمرير وتضيع بغرابة

ق3: ركلة حرة للمقاولون نفذها محمد سمير مقوسة، خرج الشناوي بشكل خاطيء وكادت الكرة أن تمر من فوق الحارس لكن وضع يده في الكرة قبل أن تعبر خط المرمى.

الثانية 27 عرضية متقنة من عمر جابر في الناحية اليمنى حولها كهربا برأسه لكن علت العارضة.

أحداث اللقاء

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