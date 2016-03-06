5 بلطجية يعتدون على طالب لسرقته فى باب النصر بالجمالية

اعتدى خمسة بلطجية على الطالب حسام حسن فى باب النصر بالجمالية أثناء توجهه للمنزل وطعنوه عدة طعنات فى الرأس والبطن واليد، وتم نقله لمستشفى الحسين.

توجه المقدم محمد علوى رئيس مباحث الجمالية للمستشفى فور تلقيه البلاغ للاستماع لأقوال المجنى عليه.

من جانبه قال المجنى عليه فى المحضر رقم 1197 جنح الجمالية: إن المتهمين تربصوا به واعتدوا عليه بعدة طعنات فى الرأس والبطن واليد.

وأكدت تحريات المباحث أن الاعتداء تم بغرض السرقة من مسجلين خطر، وبالعرض على النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهمين.

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