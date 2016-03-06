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رئيس البرلمان يرفع الجلسة المسائية لعدم اكتمال النصاب القانونى

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رئيس البرلمان يرفع الجلسة المسائية لعدم اكتمال النصاب القانونى رئيس البرلمان يرفع الجلسة المسائية لعدم اكتمال النصاب القانونى
رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، جلسة المجلس المسائية بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى بعد ساعتين من بدئها على أن تعقد الجلسة المقبلة الساعة الحادية عشر يوم غد الاثنين.

وكان المجلس قد انتهى من اقرار مواد اللائحة حتى المادة 284، حيث أقر فى الجلسة المسائية 25 مادة فقط فى حين أقر فى الجلسة الصباحية 60 مادة.


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