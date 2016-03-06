أخبار عاجلة

8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير النقل: ندرس رفع تذاكر خط المترو الأول لـ3 جنيهات بزيادة 10% سنويًا

Google+ Print
وزير النقل: ندرس رفع تذاكر خط المترو الأول لـ3 جنيهات بزيادة 10% سنويًا وزير النقل: ندرس رفع تذاكر خط المترو الأول لـ3 جنيهات بزيادة 10% سنويًا
أكد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، أنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبًا، بجانب زيادة تصل لـ10% سنويًا، دون المساس بذوى الاحتياجات الخاصة أو الطلبة ومحدودى الدخل.

وقال "الجيوشى" فى تصريحات تليفزيونية إن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد ، موضحًا أن الاستثمار فى القطار فائق السرعة عائده جيد جدًا وهناك عدة عروض تدرس الوزارة الأفضل منها، مؤكدًا أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى تطوير هيئة سكك حديد مصر ليس معناه خصخصتها.

وأشار إلى أن هناك 960 قطارًا تعمل يوميًا بالطريقة القديمة يدويًا وهناك مساعٍ لإدخال التكنولوجيا لتطوير الأداء، مضيفًا: "نسعى لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة بدون أعباء على محدودى الدخل".


>- شركة المترو: لا مفر من زيادة سعر التذكرة و الخلاف حول الموعد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر