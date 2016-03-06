وزير النقل: ندرس رفع تذاكر خط المترو الأول لـ3 جنيهات بزيادة 10% سنويًا

أكد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، أنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبًا، بجانب زيادة تصل لـ10% سنويًا، دون المساس بذوى الاحتياجات الخاصة أو الطلبة ومحدودى الدخل.

وقال "الجيوشى" فى تصريحات تليفزيونية إن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، موضحًا أن الاستثمار فى القطار فائق السرعة عائده جيد جدًا وهناك عدة عروض تدرس الوزارة الأفضل منها، مؤكدًا أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى تطوير هيئة سكك حديد مصر ليس معناه خصخصتها.

وأشار إلى أن هناك 960 قطارًا تعمل يوميًا بالطريقة القديمة يدويًا وهناك مساعٍ لإدخال التكنولوجيا لتطوير الأداء، مضيفًا: "نسعى لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة بدون أعباء على محدودى الدخل".

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