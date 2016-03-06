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رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح السوق الخيرى السادس للملابس

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رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح السوق الخيرى السادس للملابس رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح السوق الخيرى السادس للملابس
افتتح الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، المعرض الخيرى السادس للملابس المدعمة، والذى نظمته كلية التجارة بالاشتراك مع المدن الجامعية، حيث يستمر حتى الخميس 17 مارس بالمدينة الجامعية للطالبات.

جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد أبو والى نائب رئيس الجامعة السابق، والمشرف العام على المدن الجامعية، والدكتورة هالة العجمى، المنسق العام للأنشطة الطلابية بكلية التجارة.

ومن جانبه، قال رئيس جامعة كفر الشيخ إن الهدف الأساسى من هذا المعرض هو توفير الملابس بسعر رمزى وسداد رسوم طلاب المدن الجامعية وكلية التجارة.
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