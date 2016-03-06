غلق كوبرى "الحزانية" بشبين القناطر بعد انهيار جزء منه

قررت الوحدة المحلية بشبين القناطر، برئاسة طه رشدى غلق كوبرى الحزانية الرابط مع قرية القشيش، بعد انهيار جزء بسيط منه، وتم منع مرور السيارات عليه حرصا على أرواح المواطنين، ولم تقع أى خسائر بشرية.

كان الكوبرى قد شهد انهيار جزء منه مساء اليوم، وسادت حالة من الهلع وسط المواطنين، وعلى الفور انتقل طه رشدى رئيس مجلس المدينة بصحبة العقيد فوزى عبد ربه مأمور مركز شبين القناطر لمعاينة الموقع، وتم إغلاق الكوبرى حفاظا على سلامة المواطنين.

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