أخبار عاجلة

8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غلق كوبرى "الحزانية" بشبين القناطر بعد انهيار جزء منه

Google+ Print
غلق كوبرى "الحزانية" بشبين القناطر بعد انهيار جزء منه غلق كوبرى "الحزانية" بشبين القناطر بعد انهيار جزء منه
قررت الوحدة المحلية بشبين القناطر، برئاسة طه رشدى غلق كوبرى الحزانية الرابط مع قرية القشيش، بعد انهيار جزء بسيط منه، وتم منع مرور السيارات عليه حرصا على أرواح المواطنين، ولم تقع أى خسائر بشرية.

كان الكوبرى قد شهد انهيار جزء منه مساء اليوم، وسادت حالة من الهلع وسط المواطنين، وعلى الفور انتقل طه رشدى رئيس مجلس المدينة بصحبة العقيد فوزى عبد ربه مأمور مركز شبين القناطر لمعاينة الموقع، وتم إغلاق الكوبرى حفاظا على سلامة المواطنين.


>- بالصور.. رفع 200 طن قمامة خلال حملة نظافة فى شبين القناطر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365