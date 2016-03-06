قوات ليبية تستهدف تنظيم داعش فى سرت بضربات جوية

>قال مصدر عسكرى اليوم الأحد، إن قوات ليبية فى مدينة مصراتة نفذت ضربات جوية ضد تنظيم داعش فى معقله فى سرت.

وقال جمال زوبيه المتحدث الخاص بالإعلام الأجنبى للحكومة الموازية فى طرابلس، إن ما يربو على 18 شخصا قتلوا فى الضربات. ولم يتسن على الفور التحقق من النبأ من مسؤولين آخرين.

وقال مقيم فى سرت لرويترز، إن ضربات جوية وقعت اليوم الأحد واستهدفت مناطق داخل المدينة وحولها وإن مدنيا واحدا على الأقل قتل.

وكثيرا ما تتردد أنباء عن وقوع ضربات جوية فى سرت وكثيرا ما تنسب إلى طائرات مجهولة. وتقول القوات العسكرية فى غرب مصراتة التى تدعم حكومة طرابلس إنها كثيرا ما تنفذ ضربات جوية.

وبعد مرور خمسة أعوام على الانتفاضة التى أطاحت بالزعيم الليبى معمر القذافى ما زالت البلاد فى حالة انقسام شديد. فتوجد حكومتان متنافستان واحدة فى الشرق وأخرى موازية فى طرابلس. واستغل متشددون موالون لتنظيم داعش حالة الفراغ الأمنى لتوسيع وجودهم واستطاعوا السيطرة على مدينة سرت الساحلية العام الماضي.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة الموالية لحكومة ليبيا فى شرق البلاد أكرم بوحليقة اليوم أيضا إن قوات اشتبكت مع مسلحين يشتبه بأنهم تابعون لتنظيم داعش خلال اليومين الماضيين على بعد 120 كيلومترا جنوبى مدينة اجدابيا شرقى سرت.

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